'Чтобы вы не делали таких же ошибок'. Пятов прервал молчание и сделал заявление по разводу с женой после 19 лет брака

Бывший голкипер сборной Украины Андрей Пятов подтвердил информацию о том, что он расстался со своей супругой Юлией. Жена экс-футболиста подала на развод после 19 лет брака. При этом о причинах раскола в семье вратаря, который сыграл более 100 матчей за национальную команду, ничего не известно.

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У пары за 19 лет родилось четверо детей: три дочери и сын. Старшая дочь Дарья (15 лет), средняя Милана (13) и сын Лев (5). В сентябре 2021 года у них появилась младшая дочь Майя.

У себя в Instagram Андрей признался, что они с женой всегда открыто делились своим счастьем и считает важным быть честным и в трудные моменты. "Тем более уже видел многочисленные комментарии фантазийного характера на этот счет," – добавил он.

Пятов поблагодарил Юлию за годы, проведенные вместе, подчеркнув, что любовь пришла еще до того, как появились футбольные успехи, и он всегда ценил, что его любили не за статус или богатство.

"Абсолютно все достижения Пятова – это достигли МЫ, а не я," – отметил он, признавая, что без поддержки и веры Юлии в него он бы ничего не добился.

Он также выразил глубокую благодарность жене за семью, о которой даже не мог мечтать.

"Юлия подарила мне радость отцовства, гордость за своих детей, безусловную любовь и счастье," – поделился он, добавив, что всегда будет за это благодарен.

Однако, по его словам, причиной их разрыва стали его собственные ошибки, которые уже невозможно исправить.

"Юлия давала мне много шансов, прощала и делала всё, чтобы сохранить семью – самое дорогое, что у нас было," – признался он, добавив, что не смог оправдать ее ожиданий. Брак, по его мнению, должен дарить радость, а не разочарования, поэтому решение Юлии он считает логичным.

"МЫ создали чудесную семью, Я не смог ее уберечь," – отметил он. Ему потребуется время, чтобы пережить этот период достойно. Сейчас, по его словам, главное – это их дети, которым так же тяжело, как и им.

"Одно не изменится никогда – я буду любить и поддерживать свою семью, сколько буду жить на этом свете," – заключил он.

В завершение он добавил, что позже найдет в себе силы и расскажет больше о причинах их разрыва, чтобы его история послужила уроком другим: "Расскажу, чтобы вы не совершали тех же ошибок. Но позже…".

Отметим, что еще летом Андрей и Юля выкладывали совместные фотографии, поздравляя друг друга с годовщиной свадьбы.

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