Российские футбольные клубы не смогут рассчитывать на высокие результаты в континентальных турнирах после того, как будет снято их отстранение от международных соревнований. Представителей страны-агрессора ждут несколько неприятных сезонов, когда над ними будут одерживать уверенные победы.

Такое мнение в интервью порталу "РБ Спорт" озвучил бывший скандальный нападающий московского "Спартака", санкт-петербургского "Зенита" и "Локомотива" Артем Дзюба. 37-летний футболист, который является лучшим бомбардиром в истории сборной РФ, выразил уверенность в том, что россиянам вообще можно не возвращаться в еврокубки.

"На какие результаты можем рассчитывать, когда наши клубы вернут в еврокубки? Без шансов. Лучше в таком состоянии сейчас не возвращаться. Думаю, нас там вынесут", – сказал Дзюба.

Представители РФ отстранены от турниров Европейского футбольного союза (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) из-за агрессии России в отношении Украины с февраля 2022 года. При этом резидент УЕФА Александер Чеферин выразил сожаление из-за того, что ему не удалось вернуть к соревнованиям российские юношеские команды в 2023 году.

Как сообщал OBOZ.UA, российские журналисты назвали девять стран, которые выступают категорически против возвращения команд из страны-агрессора в турниры УЕФА.

