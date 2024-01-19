'Нас бы сейчас в еврокубках опять разгромили': экс-игрок сборной РФ пожаловался на уровень российских футболистов

Бывший футболист сборной России Александр мостовой пожаловался на низкий уровень команд и игроков из страны-агрессорки. Участник двух чемпионатов Европы и мирового первенства-94 выразил уверенность в том, что его соотечественники, если бы были допущены к международным соревнованиями, потерпели бы там фиаско.

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Об этом Мостовой заявил в интервью порталу "РБ Спорт". Экс-игрок московского "Спартака", который прославился своими выступлениями в составе испанской "Сельты", подчеркнул, что сейчас лишь один российский футболист соответствует европейскому уровню – хавбек "Монако" Александр Головин.

"У нас сейчас на всю страну один только Головин играет на приличном европейском уровне. Раньше можно было называть по несколько фамилий, но с каждым поколением хороших игроков все меньше и меньше. Российский футбол не движется вперед. Если бы наши клубы играли сейчас в еврокубках, нас бы там опять разгромили. Как и в последние несколько лет. Просто сейчас не играем там, поэтому никто не говорит, что уровень просел", – сказал Мостовой.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков опроверг возвращение команд из РФ в юношеские турниры УЕФА в 2024 году. А бывший игрок сборной РФ Роман Широков с угрозами в адрес УЕФА и словами о "стране-победительнице" отметил, что россияне вернутся в европейские футбольные турниры на своих условиях.

Как сообщал OBOZ.UA, исполком РФС принял решение отказаться от перехода в Азиатскую конфедерацию (АКФ), пожаловавшись на то, что никто не дает гарантий о возвращении в международные соревнования. Также стало известно о проведении товарищеского матча Россия – Сербия.

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