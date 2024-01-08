'Европа закрыта': в России опровергли возвращение в турниры УЕФА

Европейский футбольный союз (УЕФА) не смог вернуть российские юношеские команды в свои турниры по техническим причинам. Решение о включении представителей страны-агрессорки в соревнования, о чем говорилось в конце минувшего года, отложено на неопределенный срок.

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Об этом в интервью порталу Sport24 заявил почетный президент Российского футбольного союзу (РФС). Функционер назвал основной причиной отказа УЕФА вернуть российских юношей в свои турниры невозможность команд из РФ добираться в другие страны из-за санкций.

"В УЕФА рассматривали возможность допуска юношеских сборных России к участию в европейских турнирах, но технически невозможно исполнить это решение. Поезда не ездят, самолеты не летают, визы недоступны – Европа закрыта. Желание организации было, давление на них никто не осуществлял, но технически это было невозможно исполнить, поэтому решение о допуске наших юношей в турниры УЕФА не отменено, а откладывается", – сказал Колосков.

Ранее в России заявляли, что юношеские команды с 2024 года смогут вновь выступать в турнирах под эгидой УЕФА. Ранее бывший игрок сборной РФ Роман Широков с угрозами в адрес УЕФА и словами о "стране-победительнице" отметил, что россияне вернутся в европейские футбольные турниры на своих условиях.

Как сообщал OBOZ.UA, исполком РФС принял решение отказаться от перехода в Азиатскую конфедерацию (АКФ), пожаловавшись на то, что никто не дает гарантий о возвращении в международные соревнования. Также стало известно о проведении товарищеского матча Россия – Сербия.

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