Нарушает законы физики: юный футболист 'Динамо' забил нереальный гол 'Шахтеру', на 89-й минуте принеся победу. Видео

Защитник юношеской команды киевского "Динамо" Константин Губенко отметился совершенно фантастическим голом в ворота донецкого "Шахтера" в матче чемпионата Украины U-19. Футболист, которому буквально на днях исполнилось 18 лет, отправил мяч в сетку по невообразимой траектории.

Видео дня

Юноши "бело-синих" и "горняков" встречались в рамках 11-го тура национального первенства среди юношей. Игра вышла невероятно боевой. Киевляне выигрывал 2:0 благодаря точным ударам форварда Матвея Пономаренко, однако "Шахтеру" удалось совершить камбэк и сравнять счет.

Когда казалось, что встреча так и завершится, номинальным гостям удалось вырвать победу. На 89-й минуте Губенко получил мяч от партнера у боковой линии метрах в 30 от ворот. Юный футболист немного сместился к центру и решился на силовую подачу в штрафную.

Однако вместо навеса у Константина получился совершенно фантастический удар прямо за спину голкиперу "горняков". Мяч, вероятно, подхваченный ветром, изменил свою траекторию и оказался в воротах "Шахтера".

Таким образом динамовцы одержали победу и сократили отставание в турнирной таблице юношеской Премьер-лиги от донецких соперников до двух очков.

Как сообщал OBOZ.UA, основная команда киевского "Динамо" впервые за 10 матчей обыграло "Шахтер" и выбило его из розыгрыша Кубка Украины.

