Награждал оккупантов и вместе с Блохиной избирается в Европейскую федерацию гимнастки: Украина требует отстранить политиков стран-агрессорок

В то время, когда часть украинских атлетов и тренеров встали на защиту Украины и отдают за нее свои жизни, а другая – вынуждена готовиться под постоянными обстрелами, нерешительность мирового спортивного сообщества привела к тому, что представители стран-террористок все смелее поднимают головы и пытаются пролезть в руководящие органы международных организаций. В частности, россиянин Марат Филиппов и белорус Андрей Федарау имеют планы закрепиться в Европейской федерации гимнастики.

Марат Филиппов является секретарем совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, а также вице-президентом Олимпийского комитета страны-агрессора. Кроме этого, представитель Федерации гимнастики России активно участвует в пропагандистских мероприятиях Кремля.

Например, в 2025 году Филиппов участвовал в церемонии награждения российских военных спортивной премией "Герои нашего времени". Во время чествования оккупантов, которые убивают украинцев и уничтожают наши города, он выступал со словами приветствия от диктора Путина.

В связи с этим Украина выступает против включения граждан России и Беларуси в список кандидатов на выборах в руководящие органы Европейской федерации гимнастики, которые состоятся во время ассамблеи в ноябре 2025 года.

Соответствующая позиция НОК Украины и Минмолодежьспорта направлена официальным письмом к министрам, ответственным за сферу спорта, и президентам Национальных олимпийских комитетов стран, которые являются членами Европейской федерации гимнастики.

В своем обращении украинская сторона отмечает, что государства-агрессоры используют спорт как инструмент пропаганды для легитимизации войны и манипулирования международным мнением. Участие их представителей в руководящих органах международных спортивных федераций во время войны, по мнению Украины, противоречит моральным и этическим принципам спорта и олимпийского движения.

Поэтому Украина призвала национальные федерации гимнастики других стран не поддерживать кандидатов от России и Беларуси. Поддержка представителей стран-агрессорок, как отмечается в заявлении, будет означать игнорирование страданий украинских спортсменов и подрывать принципы добропорядочности и справедливости в спорте.

Выборы исполнительного комитета Европейской федерации гимнастики состоятся во время конгресса организации в Праге 29 ноября 2025 года. На семь мест претендуют 19 кандидатов, включая россиянина. А белорус Федарау претендует на пост президента технического комитета мужской спортивной гимнастики.

От Украины в исполнительный комитет баллотируется старший тренер национальной сборной Ирина Блохина, которая в комментарии OBOZ.UA рассказывала, как важно иметь представительство в международных структурах, чтобы эффективно бороться с отстранением стран-агрессорок.

"Очень важно иметь людей, которые не просто могут общаться на английском, но делать это легко и присутствовать в международных структурах. Чтобы они были в техкомах, исполкомах, во всех структурах. Таким образом мы сможем что-то изменить. Но нас там никто не ждет. Это огромная политика сегодня, и это огромная спортивная дипломатия. В этом мы увидим нашу силу", – отмечала Ирина.

"Надо, чтобы мы не только приехали, пообщались, вернулись в Украину, и все. Нужно быть в этой сфере. Нужно быть частью этих структур, которые имеют сегодня влияние на все эти решения. Это очень важный, мощный труд", – уверена Блохина.

Напомним, 12 октября 2023 года МОК принял решение о немедленном приостановлении признания Олимпийского комитета России из-за незаконного включения в его состав региональных спортивных организаций с временно оккупированных украинских территорий.

Ранее OBOZ.UA сообщал, будет ли Украина устраивать бойкот после решения МПК допустить Россию с флагом и гимном.

