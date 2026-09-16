На пресс-конференцию Мальдеры ворвался обычный болельщик и поразил неожиданным поступком. Видео

На пресс-конференции главного тренера сборной Украины по футболу Андреа Мальдеры неожиданно выступил болельщик, который представился Степаном. Он задал специалисту вопрос о вызове пяти футболистов киевского "Динамо" и отсутствии игроков "Карпат" в основном списке.

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Мальдера предоставил возможность задать вопрос мужчине, который поднял руку в последнем ряду. На уточнение, из какого он СМИ, Степан ответил: "Я просто болельщик".

Болельщик заявил, что его расстроило отсутствие футболистов "Карпат" в основном списке сборной, тогда как туда попали сразу пять представителей "Динамо". По его словам, киевский клуб провалил отбор в еврокубки и неудачно начал чемпионат Украины.

""Динамо Киев" провалили все отборы, провалили старт чемпионата. И вы вызываете пять игроков. Они все безхарактерные, а вот с "Карпат" никого нет", - сказал Степан. Присутствующие на мероприятии журналисты отреагировали на такой неожиданный вопрос смехом и аплодисментами.

Мальдера ответил, что понимает желание болельщика видеть игроков своей команды в сборной. Тренер отметил, что при выборе футболистов ориентируется прежде всего на их игру и технические качества, а также учитывает позиции и роли на поле.

По словам Мальдеры, он рассматривал одного из защитников "Карпат" на позицию левого защитника, однако в итоге остановил выбор на Виталии Миколенко и еще двух футболистах. При этом специалист отметил, что несколько игроков львовского клуба продолжают хорошо работать.

Мальдера также подтвердил, что знает игроков "Карпат", поскольку во время работы во Львове посещал матчи команды. По его словам, кроме Миколенко, в расширенный список были вызваны еще несколько футболистов, которых тренер рассматривает как варианты на этой позиции.

Отдельно Мальдера объяснил вызов пяти представителей "Динамо". Он признал, что в начале сезона у киевлян были проблемы, а непопадание в Лигу Европы стало для команды неудачей. При этом в последние недели тренер видит улучшение в игре динамовцев, что и повлияло на его выбор.

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