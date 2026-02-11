Медали Олимпиады-2026 распадаются после награждения. Видео

На первых днях зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо призёры столкнулись с неожиданной и неловкой проблемой: олимпийские медали буквально разваливаются прямо после церемоний награждения. Это уже вызвало официальное расследование со стороны организаторов Игр.

Американская горнолыжница Бризи Джонсон, выигравшая "золото", показала журналистам свою медаль, которая распалась на три части буквально сразу после её прыжков от радости. Спортсменка предупредила коллег: не прыгайте в этих медалях.

Немецкий биатлонист Юстус Штрелов был запечатлён на видео, как его бронзовая награда оторвалась от ленты и упала на пол во время командного празднования.

Фигуристка Алиса Лю поделилась в соцсетях роликом, где медаль полностью отделилась от ленты, а шведская лыжница Эбба Андерссон сообщила, что её серебряная медаль, упав в снег, раскололась на две части.

Организаторы признали, что речь идёт о самых дорогих медалях в истории Олимпийских игр, стоимость материалов которых значительно выросла в связи с мировыми ценами на металлы — и именно это внимание делает происходящее особенно унизительным для соревнований такого уровня.

По первоначальным данным, причины поломок связаны не с самим металлическим диском, а с системой крепления ленты: она оснащена механизмом автоматического отсоединения, который должен срабатывать при сильном рывке во избежание травм, но сейчас активируется даже при обычных праздничных движениях. После отрыва от ленты тяжёлый корпус медали может треснуть или расколоться при падении.

Оргкомитет Milano Cortina 2026 уже проводит расследование, чтобы определить точную причину дефектов и внедрить исправления, а также рассматривает возможность замены или ремонта медалей, пострадавших из-за этой проблемы.

8 февраля серебряная медаль Олимпиады-2026 буквально развалилась спустя несколько минут после награждения лыжниц.

