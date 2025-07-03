'На них нет никаких санкций': экс-футболист 'Спартака' пожаловался, что сборная Украины сильнее России

Бывший вратарь московского "Спартака" Анзор Кавазашвили выразил уверенность в том, что сборная Украины по футболу на сегодняшний день превосходит российскую национальную команду. Участник двух чемпионатов мира при этом пожаловался, что в отношении нашей страны "нет никаких санкций", а агрессоры уже три с половиной года варятся в собственном соку.

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Об этом Кавазашвили заявил в интервью порталу Sport24. Экс-голкипер сборной СССР добавил, что в Украине в отличие от РФ есть много футболистов, которые способны играть в сильнейших европейских первенствах, а кроме того "сине-желтые" и клубы из нашей страны участвуют в самых престижных турнирах.

"Если бы прошел матч сборных России и Украины, даже не сомневаюсь в том, что Украина была бы сильнее нас. Украина участвует во всех престижных соревнованиях, а еще они имеют обмен своих футболистов с Европой. На них нет никаких санкций. Поэтому на сегодняшний день Украина сильнее. А мы несколько лет уже ни в каких международных соревнованиях не участвуем. Мы пока только приглашаем футболистов из-за рубежа, которые получают большие деньги, но у нас нет таких классных игроков, которые способны задержаться в Европе", – сказал Кавазашвили.

Отметим, что накануне старта нового евросезона произошла позорная для Европейского футбольного союза (УЕФА) ситуация, когда отстраненная от международных турниров России обошла Украину в таблице коэффициентов.

Как сообщал OBOZ.UA, почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал циничную мысль о том, что "капитуляция Украины" усложнит возвращение команд из страны-агрессора в международные соревнования.

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