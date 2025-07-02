Абсурд дня: отстраненная Россия опередила Украину в рейтинге УЕФА

Европейский футбольный союз (УЕФА) угодил в позорную ситуацию с таблицей коэффициентов, которая определяет представительство стран в континентальных турнирах. Перед стартом нового сезона россияне, отстраненные от соревнований за агрессию в отношении Украины, располагаются выше нашей страны.

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Об этом говорится на официальном сайте УЕФА. Российские команды пропустили три последних сезона, но получили за каждый из них по 4,333 балла. В сумме в активе представителей РФ теперь 18,299 очков. Они расположились на 26-й строчке.

Украинцы же, которые с начала российской агрессии в 2014-м потеряли возможность приглашать качественных легионеров, играть на родных стадионах и потерявшие свой уровень, опустились на 28-е место. Украинцы выходят на старт нового еврокубкового сезона с показателем 17,600 баллов.

Результаты наших команд привели к тому, что страна лишилась прямой путевки в основную сетки Лиги чемпионов, а сама квота Украины в континентальных турнирах сократилась до четыре представителей.

В сезоне 2025/26 выступят киевское "Динамо" (старт со второго квалификационного раунда ЛЧ), донецкий "Шахтер" (первый отборочный этап Лиги Европы), "Александрия" и "Полесье" (оба – во второй квалификации Лиги конференций).

Как сообщал OBOZ.UA, почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал циничную мысль о том, что "капитуляция Украины" усложнит возвращение команд из страны-агрессора в международные соревнования.

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