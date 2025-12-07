'Вся система сгорела'. Скачок напряжение сорвал матч УПЛ. Видео

Матч 15-го тура УПЛ между "Металлистом 1925" и "Вересом" в Житомире не был завершён из-за проблем с освещением. Игра несколько раз прерывалась, а на 10-й минуте главный арбитр встречи Виталий Романов принял решение перенести её окончание на другой день.

По словам вице-президента "Металлиста 1925" Юрия Коротуна, на стадионе в Житомире произошёл резкий скачок напряжения, из-за которого сгорело оборудование системы освещения.

Технический персонал пытался заменить старые автоматы на новые, однако стабилизировать работу света не удалось.

"Обладнання згоріло через стрибок напруги. Мы готовы предоставить все документы, подтверждающие форс-мажор", — отметил Коротун в эфире УПЛ ТВ, добавив, что клуб предлагал сыграть матч на следующий день и даже готов был покрыть расходы "Вереса" на проживание, однако договорённости достигнуть не удалось.

Главный арбитр, делегат матча и команды согласовали, что сегодня доигрывать встречу не будут, а дальнейшие решения будут приниматься дирекцией УПЛ. "Металлисту" грозит техническое поражение.

