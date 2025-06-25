Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова признала, что положение российских спортсменов в мировом спорте стало унизительным. По её словам, страна оказалась в роли просящего, находясь "на коленях" в ожидании разрешения на участие в международных соревнованиях.

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В интервью Ишмуратова провела параллель с бойкотом Олимпиады в Лос-Анджелесе в 1984 году, отметив, что тогда Москва приняла принципиальное решение, а сейчас ситуация выглядит иначе: "Честно говоря, обидно. Мы всё-таки стоим коленопреклоненные и ждём какую-то косточку, подачку от них", – заявила она в интервью Р-Спорт.

Также она усомнилась, что представитель МОК Кирсти Ковентри сможет изменить что-либо в отношении допуска россиян на Игры: "Один в поле не воин. Думаю, что шансов на Олимпиаду 2026 года пока мало, их практически нет".

Ишмуратова добавила, что выступление в нейтральном статусе является нарушением принципа равенства: "Все кричат про равные условия, но почему тогда мы без флага и гимна? Это унизительно".

Как сообщал OBOZ.UA, в июле прошлого года Ишмуратова отметилась бредовым высказыванием об открытии Олимпийских игр 2024 года в Париже. Приспешница режима Владимира Путина повторила штампы кремлевской пропаганды о низком уровне церемонии, а также якобы необразованности европейцев.

В мае этого года Ишмуратова выдала набор лживых и откровенно пропагандистских фактов о России, назвав ее мирной страной, которая никогда не воюет. Бывшая биатлонистка, рассуждая о Второй мировой войне, нелепо сравнила СССР с Люксембургом, который был очень быстро захвачен гитлеровской Германией.

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