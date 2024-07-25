Названы знаменосцы Украины. Церемония открытия Олимпиады-2024: онлайн-трансляция

В столице Франции Париже в пятницу, 26 июля, стартует главное спортивное событие нынешнего лета – Олимпийские игры 2024 года. По традиции тон началу соревнований задаст официальная церемония открытия, которая на этот раз впервые в истории состоится не на стадионе.

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Организаторы решили устроить шоу на речке Сена. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию церемонии открытия Олимпиады-2024. Начало мероприятия – в 20:30 по киевскому времени.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ ОЛИМПИАДЫ-2024

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22 ЧАСА ДО ОТКРЫТИЯ. Официально: Элина Свитолина и Михаил Романчук – знаменосцы сборной Украины на церемонии.

23 ЧАСА ДО ОТКРЫТИЯ. В церемонии примут участие 3000 артистов...

24 ЧАСА ДО ОТКРЫТИЯ. OBOZ.UA уже побывал в Олимпийской деревне и показал, как живут украинцы.

24 ЧАСА ДО ОТКРЫТИЯ. Ожидаются фантастические 326 тысяч зрителей на берегах и причалах вдоль Сены.

24 ЧАСА ДО ОТКРЫТИЯ. Уже известно, что одним из знаменосцев сборной Украины будет Элина Свитолина. Есть информация, что флаг страны она будет нести вмести с пловцом Михаилом Романчуком.

24 ЧАСА ДО ОТКРЫТИЯ. Нужно сказать, что в связи с новшествами парад атлетов будет необычным. Вместо традиционного прохода перед зрителями на арене спортсмены будут проплывать на лодках.

24 ЧАСА ДО ОТКРЫТИЯ. Приветствуем всех любителей спорта. В пятницу вечером миллиарды людей во всем мире будут следить за грандиозным шоу в Париже.

Шоу будет длиться три часа и завершится зажжением олимпийского огня и традиционным салютом. Ожидается, что в церемонии примет участие президент Франции Эммануэль Макрон.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне официального открытия на Олимпийских играх в Париже был установлен первый мировой рекорд.

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