На камеру попало, что делала Дерюгина с Баевой перед выходом на Кубке мира по художественной гимнастике в Милане. Видео

Видео с президентом Украинской федерации гимнастики Ириной Дерюгиной и двукратной чемпионкой Европы Дианой Баевой стало вирусными в интернете. Момент случился на Кубке мира по художественной гимнастике, который с 18 по 20 июля проходил в Милане.

Видео дня

Сборная Украины, в составе которой была и Баева, готовилась к тренировке в квалификации в групповых упражнениях. Ирина Ивановна подошла к Диане и стала ей что-то эмоционально говорить, настраивая на выступление.

Также рядом в кадр попала и старший тренер сборной Украины Ириша Блохина, которая пыталась зарядить Надежду Юрину, Александру Ющак, Валерию Перемету и Киру Ширикину энергией.

Отметим, что такой импульс слабо помог нашим соотечественницам.

В групповых упражнениях с 5 лентами Украина показала 13-й результат и не смогла пробиться в топ-8, которые попадают в финал.

Оценка: 19,700 (D: 10.2; E: 3.550; A: 5.950)

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Дерюгина эмоционально отреагировала на победу своей подопечной Таисии Онофрийчук на чемпионате Европы в Таллине. После того, как стало известно, что у 17-летней киевлянки "золото", Дерюгина выдохнула и бросилась обнимать спортсменку.

До этого Дерюгина не смогла сдержать слез во время выступления своей подопечной Таисии Онофрийчук на чемпионате Европы в Таллине. Во время заключительного выступления в личном единоборстве на камеру попала ее реакция.

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