На камеру попала реакция футболисток сборной Кореи на Ким Чен Ина. Видео собрало 4 млн просмотров за несколько часов.

В Пхеньяне состоялась встреча северокорейских футболисток с диктатором КНДР Ким Чен Ыном. Видео с церемонии, на котором спортсменки не могут сдержать слез во время приветствия руководителя страны, за несколько часов собрало около 4 миллионов просмотров в социальных сетях.

Видео дня

Ким Чен Ын лично поздравил игроков женского клуба "Нэгохян" и юниорской сборной КНДР U-17, добившихся крупных международных успехов.

В мае "Нэгохян" впервые в истории страны выиграл женскую Лигу чемпионов АФК, обыграв в финале японский "Токио Верди Белеза" со счетом 1:0.

Особое внимание привлек тот факт, что полуфинальные матчи турнира проходили в Южной Корее. Участницы "Нэгохяна" стали первыми северокорейскими спортсменами за последние восемь лет, посетившими соседнюю страну на фоне напряженных отношений между двумя государствами.

Во время церемонии Ким Чен Ын пожал руку каждой футболистке и пообщался со спортсменками. На опубликованных кадрах видно, как многие игроки плачут при встрече с руководителем КНДР. После официальной части он также посетил товарищеский матч с участием чемпионок.

Кроме клуба "Нэгохян", на приеме чествовали футболисток сборной КНДР до 17 лет, которые ранее завоевали Кубок Азии в своей возрастной категории. Встреча завершилась традиционным коллективным фотографированием, снимки которого были опубликованы государственными медиа страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!