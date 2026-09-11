На каком месте "Шахтер"? Турнирная таблица Лиги чемпионов после 1-го тура

Накануне в Лиге чемпионов состоялись заключительные шесть матчей первого тура основного этапа нового розыгрыша турнира. Свою стартовую игру провел и единственный представитель Украины на международной арене донецкий "Шахтер", который сумел свести к выездной ничьей противостояние с нидерландским ПСВ.

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Этот результат позволил "горнякам" расположиться на 17-й строчке общей турнирной таблицы. Украинцы делят эту позицию с итальянской "Ромой", которая с аналогичными 1:1 завершила поединок против стамбульского "Галатасарая".

На вершину же забрался действующий победитель турнира французский "Пари Сен-Жермен". Подопечные Луиса Энрике с украинцем Ильей Забарным в составе разнесли на своем поле словацкий "Слован" 6:1. В пять мячей выиграла и мюнхенская "Бавария", которая всухую победила дома норвежский "Бодо/Глимт".

Напомним, что первые восемь команд по итогам восьми туров получат место в 1/8 финала турнира. Участники, которые завершат основной этап на 9-24 позициях будут вынужден провести матчи промежуточного плей-офф.

Календарь матчей донецкого Шахтера в основной стадии Лиги чемпионов:

1-й тур. 10 сентября 2026, 19:45. ПСВ – "Шахтер" – 1:1

2-й тур. 14 октября 2026, 22:00. "Шахтер" – АЕК

3-й тур. 21 октября 2026, 22:00. "Интер" – "Шахтер"

4-й тур. 3 ноября 2026, 19:45. "Шахтер" – "Спортинг"

5-й тур. 25 ноября 2026, 22:00. "Шахтер" – "Фенербахче"

6-й тур. 9 декабря 2026, 19:45. "Слован" – "Шахтер"

7-й тур. 20 января 2027, 22:00. "Лейпциг" – "Шахтер"

8-й тур. 27 января 2027, 22:00. "Шахтер" – "Реал" (Мадрид)

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