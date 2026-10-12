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На якому місці "Шахтар"? Турнірна таблиця Ліги чемпіонів перед 2-м туром

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
icon 2,0 т.
На якому місці "Шахтар"? Турнірна таблиця Ліги чемпіонів перед 2-м туром
"Шахтар" грає в ЛЧ

Найпрестижніший європейський клубний турнір Ліга чемпіонів повертається через місяць після першого туру основного етапу нового розіграшу. У вересні свій стартовий матч провів і єдиний представник України на міжнародній арені донецький "Шахтар", який зумів завершити протистояння з нідерландським ПСВ нічиєю на виїзді.

Цей результат дозволив "гірникам" посісти 17-те місце в загальній турнірній таблиці. Українці ділять цю позицію з італійською "Ромою", яка з аналогічними 1:1 завершила поєдинок проти стамбульського "Галатасарая".

На якому місці ''Шахтар''? Турнірна таблиця Ліги чемпіонів перед 2-м туром

Турнірна таблиця Ліги чемпіонів. Джерело: УЄФА

На якому місці ''Шахтар''? Турнірна таблиця Ліги чемпіонів перед 2-м туром

"Шахтар" зіграв внічию з ПСВ.

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На вершину ж піднявся чинний переможець турніру французький "Парі Сен-Жермен". Підопічні Луїса Енріке з українцем Іллею Забарним у складі розгромили на своєму полі словацький "Слован" 6:1. З різницею в п’ять м’ячів перемогла й мюнхенська "Баварія", яка вдома всуху обіграла норвезький "Бодо/Глімт".

Нагадаємо, що перші вісім команд за підсумками восьми турів отримають місце в 1/8 фіналу турніру. Учасники, які завершать основний етап на 9–24 позиціях, будуть змушені провести матчі проміжного плей-оф.

На якому місці ''Шахтар''? Турнірна таблиця Ліги чемпіонів перед 2-м туром

Усі результати 1-го туру ЛЧ. Джерело: УЄФА

На якому місці ''Шахтар''? Турнірна таблиця Ліги чемпіонів перед 2-м туром

Це третій рік Ліги чемпіонів у новому форматі. Джерело: ФК "Шахтар"

Календар матчів донецького "Шахтаря" в основній стадії Ліги чемпіонів:

  • 1-й тур. 10 вересня 2026, 19:45. ПСВ – "Шахтар" – 1:1
  • 2-й тур. 14 жовтня 2026 року, 22:00. "Шахтар" – АЕК
  • 3-й тур. 21 жовтня 2026 року, 22:00. "Інтер" – "Шахтар"
  • 4-й тур. 3 листопада 2026 року, 19:45. "Шахтар" – "Спортинг"
  • 5-й тур. 25 листопада 2026 року, 22:00. "Шахтар" – "Фенербахче"
  • 6-й тур. 9 грудня 2026 року, 19:45. "Слован" – "Шахтар"
  • 7-й тур. 20 січня 2027 року, 22:00. "Лейпциг" – "Шахтар"
  • 8-й тур. 27 січня 2027 року, 22:00. "Шахтар" – "Реал" (Мадрид)

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