На якому місці ''Шахтар''? Турнірна таблиця Ліги чемпіонів перед 2-м туром

Найпрестижніший європейський клубний турнір Ліга чемпіонів повертається через місяць після першого туру основного етапу нового розіграшу. У вересні свій стартовий матч провів і єдиний представник України на міжнародній арені донецький "Шахтар", який зумів завершити протистояння з нідерландським ПСВ нічиєю на виїзді.

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Цей результат дозволив "гірникам" посісти 17-те місце в загальній турнірній таблиці. Українці ділять цю позицію з італійською "Ромою", яка з аналогічними 1:1 завершила поєдинок проти стамбульського "Галатасарая".

На вершину ж піднявся чинний переможець турніру французький "Парі Сен-Жермен". Підопічні Луїса Енріке з українцем Іллею Забарним у складі розгромили на своєму полі словацький "Слован" 6:1. З різницею в п’ять м’ячів перемогла й мюнхенська "Баварія", яка вдома всуху обіграла норвезький "Бодо/Глімт".

Нагадаємо, що перші вісім команд за підсумками восьми турів отримають місце в 1/8 фіналу турніру. Учасники, які завершать основний етап на 9–24 позиціях, будуть змушені провести матчі проміжного плей-оф.

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Календар матчів донецького "Шахтаря" в основній стадії Ліги чемпіонів:

1-й тур. 10 вересня 2026, 19:45. ПСВ – "Шахтар" – 1:1

2-й тур. 14 жовтня 2026 року, 22:00. "Шахтар" – АЕК

3-й тур. 21 жовтня 2026 року, 22:00. "Інтер" – "Шахтар"

4-й тур. 3 листопада 2026 року, 19:45. "Шахтар" – "Спортинг"

5-й тур. 25 листопада 2026 року, 22:00. "Шахтар" – "Фенербахче"

6-й тур. 9 грудня 2026 року, 19:45. "Слован" – "Шахтар"

7-й тур. 20 січня 2027 року, 22:00. "Лейпциг" – "Шахтар"

8-й тур. 27 січня 2027 року, 22:00. "Шахтар" – "Реал" (Мадрид)

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