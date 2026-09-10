"Шахтер" результативно стартовал в Лиге чемпионов. Видео

Донецкий "Шахтер" сыграл вничью с ПСВ в первом туре Лиги чемпионов: встреча в Нидерландах завершилась со счетом 1:1. Донецкая команда открыла счет незадолго до перерыва, однако в начале второго тайма хозяева восстановили равновесие.

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Матч начался с атак ПСВ. Уже на пятой минуте Иван Перишич пробил выше ворот, а еще несколько опасных эпизодов у штрафной "Шахтера" завершились без гола. На 19-й минуте Кодаи Сано нанес удар из средней дистанции, но Дмитрий Ризнык справился с ним.

"Шахтер" постепенно стал чаще угрожать воротам Матея Ковара. На третьей минуте удар Alisson из-за пределов штрафной заблокировал защитник, а на 40-й минуте бразилец снова пробил по воротам, однако мяч не дошел до голкипера.

На 45-й минуте донецкая команда вышла вперед. Gleiker Мендоза ворвался в штрафную и отправил мяч в нижний угол, а Ковар не смог отразить удар. На перерыв команды ушли при счете 0:1.

ПСВ быстро сравнял счет после возобновления игры. На 48-й минуте Серджино Дест получил передачу от Армандо Обиспо и точным ударом поразил правый угол ворот Ризныка: 1:1.

После гола хозяева продолжили искать возможность выйти вперед. На 51-й минуте Рубен ван Боммел пробил с края штрафной мимо ворот, а удар Лутсхарела Гертрюйды на 61-й минуте заблокировали защитники.

"Шахтер" также создавал моменты. На 57-й минуте Alisson исполнил штрафной и немного не попал в левый угол. Вскоре после этого Isaque Silva получил передачу в штрафной и пробил по центру ворот, где Ковар без проблем зафиксировал мяч.

В концовке встречи донецкая команда несколько раз пыталась провести атаки через штрафную ПСВ. На 82-й минуте удар Лассины Траоре после передачи в штрафную был заблокирован, а на 84-й минуте Педро Энрике пробил выше ворот.

В добавленное время ПСВ получил право на штрафной с опасной позиции, однако изменить счет команды не смогли. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Свой следующий поединок в Лиге чемпионов подопечные Арды Турана проведут дома, в Лондоне, 14 октября (среда) против греческого АЕКа.

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