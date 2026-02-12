На фоне уничтоженного РФ стадиона "Локомотив" Киев отреагировал на дисквалификацию Гераскевича за "шлем памяти"
"Локомотив" Киев, четвертьфиналист Кубка Украины, отреагировал на решение Международного олимпийского комитета запретить украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу использовать шлем с изображениями убитых Россией спортсменов, а также прокомментировал заявление президента ФИФА Джанни Инфантино о возможном возвращении российских спортсменов в международные соревнования.
"Локомотив" обнародовал видеообращение с участием игроков клуба на фоне поврежденного в результате российской атаки стадиона. В обращении футболисты отмечают, что для украинского спорта война не является абстрактным понятием или политическим дискурсом. Она непосредственно коснулась клуба, его инфраструктуры и воспитанников.
"Мы – футболисты украинского клуба. Клуба, который почувствовал "русский мир" на себе. На своем стадионе. На своих воспитанниках. На своей стране. Сегодня спорт заставляют молчать о войне. Международные организации не просто рассматривают возвращение россиян в мировой футбол, но и запрещают украинским олимпийцам чтить погибших спортсменов. Но если память о павших – это нарушение правил, тогда молчание об их убийцах – это соучастие. Это пренебрежение тех, чьи жизни и мечты оборвались вместе с террористическими взрывами. Спорт не может быть вне политики, когда мишенью становятся дети, спортсмены и спорткомплексы. Мир должен знать цену свободы", – говорится в видео.
Напомним, 23 января 2024 года в результате массированного вражеского обстрела российская ракета разрушила базу "Локомотива" в Киеве: был полностью уничтожен спортивный зал, офисные помещения, детские раздевалки и весь инвентарь. Один человек, к сожалению, погиб. Сейчас на территории спорткомплекса ведутся демонтажные работы.