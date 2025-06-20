На €65 млн не согласились: в деле с трансфером лидера сборной Украины в ПСЖ возник новый поворот

Переход лидера сборной Украины Ильи Забарного в стан действующего победителя Лиги чемпионов французского "Пари Сен-Жермена" все еще находится под сомнением. Английский "Борнмут" отклонил второе предложение столичного клуба по трансферну нашего соотечественника.

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Об этом информирует телеканал Sky Sports на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. По данным британских журналистов, сделка все еще не состоялась, однако ожидается, что ПСЖ в ближайшее время вернуться к "вишням", которые остались недовольными запросом в размере 65 миллионов евро.

При этом известный инсайдер Фабрицио Романо располагает информацией о том, что переговоры между англичанами и французами находятся на завершающей стадии. При этом он подтверждает, что ПСЖ готовит новое предложение "Борнмуту", и намерен закрыть сделку.

Известно, что Забарный уже согласовал условия личного контракта с парижанами. Украинский центральный защитник должен поставить подпись под пятилетним соглашением. Ранее СМИ публиковали информацию о том, что ПСЖ заплатит 65 млн евро за переход украинского футболиста.

СТАТИСТИКА ЗАБАРНОГО В "БОРНМУТЕ"

Украинский защитник перешел в клуб английской Премьер-лиги в январе 2023 года за 27 миллионов евро.

В составе "Борнмута" Забарный провел 86 матчей и забил один гол.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, сколько заработает киевское "Динамо" на трансфере Ильи Забарного из "Борнмута" в ПСЖ.

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