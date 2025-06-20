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СМИ назвали окончательную сумму, которую ПСЖ заплатить за лидера сборной Украины

Александр Чеканов
Спорт Oboz
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СМИ назвали окончательную сумму, которую ПСЖ заплатить за лидера сборной Украины

Лидер сборной Украины Илья Забарный еще на один шаг приблизился к переходу в стан действующего победителя Лиги чемпионов французского "Пари Сен-Жермена". Столичный коллектив практически достиг полного соглашения о трансфере с английским "Бормунтом", за который выступает наш соотечественник.

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Об этом информирует авторитетное издание L'Equipe. По данным его журналистов, "Борнмут" принял предложение ПСЖ в размере 60 миллионов евро без учетов бонусов. При достижении Забарным и его новой командой определенных результатов общая сумма может превзойти 65 млн в европейской валюте.

СМИ назвали окончательную сумму, которую ПСЖ заплатить за лидера сборной Украины
СМИ назвали окончательную сумму, которую ПСЖ заплатить за лидера сборной Украины

При этом парижане намерены закрыть сделку как можно скорее и заявить украинца на плей-офф клубного чемпионата мира, где этой ночью команда Луиса Энрике сенсационно проиграла бразильскому "Батафого" 0:1. Наш футболист готов вылететь в Лос-Анджелес, где базируется ПСЖ, как только трансфер будет оформлен.

СМИ назвали окончательную сумму, которую ПСЖ заплатить за лидера сборной Украины

При этом остается неизвестным, как руководство парижан будет решать проблему с российским вратарем Матвеем Сафоновым, из-за которого Забарный отказался переходить в ПСЖ минувшей зимой. Ранее сообщалось, что парижане готовы продать представителя РФ, однако сейчас это не выглядит вероятно.

СТАТИСТИКА ЗАБАРНОГО В "БОРНМУТЕ"

  • Украинский защитник перешел в клуб английской Премьер-лиги в январе 2023 года за 27 миллионов евро.
  • В составе "Борнмута" Забарный провел 86 матчей и забил один гол.
СМИ назвали окончательную сумму, которую ПСЖ заплатить за лидера сборной Украины
СМИ назвали окончательную сумму, которую ПСЖ заплатить за лидера сборной Украины

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, сколько заработает киевское "Динамо" на трансфере Ильи Забарного из "Борнмута" в ПСЖ.

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