СМИ назвали окончательную сумму, которую ПСЖ заплатить за лидера сборной Украины

Лидер сборной Украины Илья Забарный еще на один шаг приблизился к переходу в стан действующего победителя Лиги чемпионов французского "Пари Сен-Жермена". Столичный коллектив практически достиг полного соглашения о трансфере с английским "Бормунтом", за который выступает наш соотечественник.

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Об этом информирует авторитетное издание L'Equipe. По данным его журналистов, "Борнмут" принял предложение ПСЖ в размере 60 миллионов евро без учетов бонусов. При достижении Забарным и его новой командой определенных результатов общая сумма может превзойти 65 млн в европейской валюте.

При этом парижане намерены закрыть сделку как можно скорее и заявить украинца на плей-офф клубного чемпионата мира, где этой ночью команда Луиса Энрике сенсационно проиграла бразильскому "Батафого" 0:1. Наш футболист готов вылететь в Лос-Анджелес, где базируется ПСЖ, как только трансфер будет оформлен.

При этом остается неизвестным, как руководство парижан будет решать проблему с российским вратарем Матвеем Сафоновым, из-за которого Забарный отказался переходить в ПСЖ минувшей зимой. Ранее сообщалось, что парижане готовы продать представителя РФ, однако сейчас это не выглядит вероятно.

СТАТИСТИКА ЗАБАРНОГО В "БОРНМУТЕ"

Украинский защитник перешел в клуб английской Премьер-лиги в январе 2023 года за 27 миллионов евро.

В составе "Борнмута" Забарный провел 86 матчей и забил один гол.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, сколько заработает киевское "Динамо" на трансфере Ильи Забарного из "Борнмута" в ПСЖ.

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