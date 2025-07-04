Россия будет требовать от Европейского футбольного союза (УЕФА) вернуть ей 10-е место в таблице коэффициентов, которое она занимала до отстранения от международных турниров. В стране-агрессорке выразили нелепое мнение о том, что в праве выступать с подобными циничными инициативами.

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Об этом в интервью порталу Sport24 заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов. При этом этот функционер не привел никаких аргументов в пользу того, почему в УЕФА обязаны идти на уступки представителям страны, которая развязала преступную войну против Украины.

"Коллеги из УЕФА нашу позицию по клубному коэффициенту знают – возвращение на то место, которое мы занимали до отстранения. Обсуждать ее сейчас с ними предметно считаю бессмысленным. Мы не находимся в состоянии обсуждения возвращения наших клубов в нынешние квалификационные раунды еврокубков. Начнем находиться в такой ситуации, тогда сразу положим на стол наше предложение. Наверное, получим первичную негативную реакцию. Дальше начнем доказывать свою правоту. А что, мы должны отказаться от этого? Считаю, нам нужно максимально отстаивать интересы нашего футбол", – сказал Митрофанов.

Отметим, что перед стартом евросезона 2025/16 сложилась абсурдная ситуация, когда отстраненная России оказалась выше Украины в таблице коэффициентов УЕФА.

Как сообщал OBOZ.UA, почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал циничную мысль о том, что "капитуляция Украины" усложнит возвращение команд из страны-агрессора в международные соревнования.

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