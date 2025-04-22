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"Мы уважаем регламент, но..." УЕФА официально объяснил свое решение по Украине

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
1,1 т.
'Мы уважаем регламент, но...' УЕФА официально объяснил свое решение по Украине

Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) отказал Украине в проведении минуты молчания перед матчем сборной по футзалу, сославшись на внутренние правила, которые допускают такие жесты только при прямой связи трагедии с командой. В украинской ассоциации (УАФ) заявили, что считают это решение несправедливым и нечеловечным, особенно на фоне попыток УЕФА вернуть представителей страны-агрессора в международный футбол.

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Сергей Владыко, президент Ассоциации футзала Украины, подтвердил, что УАФ направила официальный запрос о проведении минуты молчания перед игрой. Поводом стали трагические события: 4 апреля в Кривом Роге в результате ракетного удара погибли 20 человек, из них 9 детей, а 13 апреля в Сумах – 35 жертв, в том числе 2 ребенка.

"Мы уважаем регламент, но..." УЕФА официально объяснил свое решение по Украине

Однако, несмотря на объяснения украинской стороны, УЕФА отклонил просьбу, отметив, что аналогичные исключения больше не будут практиковаться.

"Мы уважаем регламент, но..." УЕФА официально объяснил свое решение по Украине

В УАФ подчеркнули, что память о погибших – это не символика, а отражение реальной боли, которую страна переживает каждый день.

"Мы уважаем регламент УЕФА, но категорически не согласны с решением. В то время, когда невинные люди, включая детей, погибающих в результате продолжающейся войны, должен быть предел, где правила уступают место гуманности. В стране, которая ежедневно страдает последствиями российской агрессии, такие моменты не являются символическими — они реальны, они болезненны, и они отражают нашу реальность", – цитирует Владыко Tribuna.com.

"Мы уважаем регламент, но..." УЕФА официально объяснил свое решение по Украине

Сборные Украины и Румынии все же провели символическую минуту молчания после стартового свистка – жест, который не вошел в протокол, но получил широкую поддержку.

Отметим, что сама встреча Украина – Румыния в заключительном туре квалификации к континентальному первенству завершилась волевой победой наших соотечественников. Благодаря этому они установили исторический рекорд в отборе к Евро.

"Мы уважаем регламент, но..." УЕФА официально объяснил свое решение по Украине

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