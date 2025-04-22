'Мы уважаем регламент, но...' УЕФА официально объяснил свое решение по Украине

Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) отказал Украине в проведении минуты молчания перед матчем сборной по футзалу, сославшись на внутренние правила, которые допускают такие жесты только при прямой связи трагедии с командой. В украинской ассоциации (УАФ) заявили, что считают это решение несправедливым и нечеловечным, особенно на фоне попыток УЕФА вернуть представителей страны-агрессора в международный футбол.

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Сергей Владыко, президент Ассоциации футзала Украины, подтвердил, что УАФ направила официальный запрос о проведении минуты молчания перед игрой. Поводом стали трагические события: 4 апреля в Кривом Роге в результате ракетного удара погибли 20 человек, из них 9 детей, а 13 апреля в Сумах – 35 жертв, в том числе 2 ребенка.

Однако, несмотря на объяснения украинской стороны, УЕФА отклонил просьбу, отметив, что аналогичные исключения больше не будут практиковаться.

В УАФ подчеркнули, что память о погибших – это не символика, а отражение реальной боли, которую страна переживает каждый день.

"Мы уважаем регламент УЕФА, но категорически не согласны с решением. В то время, когда невинные люди, включая детей, погибающих в результате продолжающейся войны, должен быть предел, где правила уступают место гуманности. В стране, которая ежедневно страдает последствиями российской агрессии, такие моменты не являются символическими — они реальны, они болезненны, и они отражают нашу реальность", – цитирует Владыко Tribuna.com.

Сборные Украины и Румынии все же провели символическую минуту молчания после стартового свистка – жест, который не вошел в протокол, но получил широкую поддержку.

Отметим, что сама встреча Украина – Румыния в заключительном туре квалификации к континентальному первенству завершилась волевой победой наших соотечественников. Благодаря этому они установили исторический рекорд в отборе к Евро.

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