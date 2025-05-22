Россия окончательно утратила первое место в медальном зачёте Олимпиады в Сочи-2014 после решения Федерального суда Швейцарии, который, как последняя инстанция, отклонил апелляцию российского биатлониста Евгения Устюгова на его дисквалификацию. Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) аннулировал все его результаты, показанные с января 2010 года по конец сезона-2013/14.

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На Играх в Сочи Устюгов участвовал в составе мужской эстафетной команды, которая тогда завоевала золотые медали. После аннулирования его результатов вся команда — Устюгов, Волков, Малышко и Шипулин — лишилась награды. "Золото" в эстафете теперь официально перешло к Германии, "серебро" досталось Австрии, бронза — Норвегии.

Таким образом, количество золотых медалей у сборной России сократилось с 11 до 10, и команда опустилась на второе место в итоговом зачёте. Лидером стала сборная Норвегии с 11 золотыми наградами

Олимпиада в Сочи–2014 задумывалась как главный спортивный триумф Владимира Путина и имела все признаки тщательно спланированной международной витрины "сильной России".

1. Личный проект Путина

Путин активно участвовал в процессе получения права на проведение Игр-2014 и контролировал подготовку к ним. Как отмечает BBC, диктатор стремился использовать Олимпиаду для улучшения имиджа России на международной арене.

2. Самая дорогая Олимпиада в истории

Сочи-2014 стали самыми дорогими Олимпийскими играми в истории, с общими затратами, превышающими $50 миллиардов. Это значительно превысило расходы на предыдущие Игры и подчёркивало стремление России продемонстрировать свою мощь и амбиции .

3. Инструмент мягкой силы

Олимпиада была использована как инструмент "мягкой силы" для укрепления международного престижа России. Как отмечает Associated Press, Сочи-2014 были "любимым проектом" Путина, направленным на расширение глобального влияния России и впечатление мирового сообщества.

4. Государственная допинговая программа

Позднее было раскрыто существование государственной допинговой программы, направленной на обеспечение побед российских спортсменов на Олимпиаде. Согласно докладу Макларена, более 1000 российских спортсменов были вовлечены в эту систему, что подчеркивает стремление к победе любой ценой .

Как сообщал OBOZ.UA, после того, как Устюгов попался на допинге и у него отобрали серебряную медаль ЧМ-2011, ее отдадут сборной Украины.

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