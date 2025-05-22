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Путина официально лишили его самого главного спортивного триумфа в истории России

Максим Иншаков
Спорт Oboz
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Путина официально лишили его самого главного спортивного триумфа в истории России

Россия окончательно утратила первое место в медальном зачёте Олимпиады в Сочи-2014 после решения Федерального суда Швейцарии, который, как последняя инстанция, отклонил апелляцию российского биатлониста Евгения Устюгова на его дисквалификацию. Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) аннулировал все его результаты, показанные с января 2010 года по конец сезона-2013/14.

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На Играх в Сочи Устюгов участвовал в составе мужской эстафетной команды, которая тогда завоевала золотые медали. После аннулирования его результатов вся команда — Устюгов, Волков, Малышко и Шипулин — лишилась награды. "Золото" в эстафете теперь официально перешло к Германии, "серебро" досталось Австрии, бронза — Норвегии.

Путина официально лишили его самого главного спортивного триумфа в истории России

Таким образом, количество золотых медалей у сборной России сократилось с 11 до 10, и команда опустилась на второе место в итоговом зачёте. Лидером стала сборная Норвегии с 11 золотыми наградами

Путина официально лишили его самого главного спортивного триумфа в истории России
Путина официально лишили его самого главного спортивного триумфа в истории России

Олимпиада в Сочи–2014 задумывалась как главный спортивный триумф Владимира Путина и имела все признаки тщательно спланированной международной витрины "сильной России".

Путина официально лишили его самого главного спортивного триумфа в истории России

1. Личный проект Путина

Путин активно участвовал в процессе получения права на проведение Игр-2014 и контролировал подготовку к ним. Как отмечает BBC, диктатор стремился использовать Олимпиаду для улучшения имиджа России на международной арене.

Путина официально лишили его самого главного спортивного триумфа в истории России

2. Самая дорогая Олимпиада в истории

Сочи-2014 стали самыми дорогими Олимпийскими играми в истории, с общими затратами, превышающими $50 миллиардов. Это значительно превысило расходы на предыдущие Игры и подчёркивало стремление России продемонстрировать свою мощь и амбиции .

Путина официально лишили его самого главного спортивного триумфа в истории России

3. Инструмент мягкой силы

Олимпиада была использована как инструмент "мягкой силы" для укрепления международного престижа России. Как отмечает Associated Press, Сочи-2014 были "любимым проектом" Путина, направленным на расширение глобального влияния России и впечатление мирового сообщества.

Путина официально лишили его самого главного спортивного триумфа в истории России

4. Государственная допинговая программа

Позднее было раскрыто существование государственной допинговой программы, направленной на обеспечение побед российских спортсменов на Олимпиаде. Согласно докладу Макларена, более 1000 российских спортсменов были вовлечены в эту систему, что подчеркивает стремление к победе любой ценой .

Путина официально лишили его самого главного спортивного триумфа в истории России

Как сообщал OBOZ.UA, после того, как Устюгов попался на допинге и у него отобрали серебряную медаль ЧМ-2011, ее отдадут сборной Украины.

Путина официально лишили его самого главного спортивного триумфа в истории России

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