'Также ко всей России': Свитолина рассказала, что испытывает к Путину

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина призналась, что никогда не сможет простить России и ее диктатора Владимира Путина за то, что сейчас переживает наша страна. По словам нашей соотечественницы, она испытывает не только ненависть в отношении агрессоров, но и другие эмоции.

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Об этом Свитолина заявила в интервью YouTube-каналу LordAshcroftGallery. 30-летняя уроженка Одессы назвала Путина настоящим злом и призвала к тому, чтобы кремлевского тирана заставили нести ответственность и наказание за преступную захватническую войну, развязанную против Украины.

"Для меня речь идет не только о ненависти к президенту Путину, но и также ко всей России. Это огромный триггер. Я чувствую смесь эмоций: боль, горечь, гнев. Очень глубокие эмоции. Я не уверена, что когда-то изменю свои чувства. Думаю, до конца своих дней я буду носить эту боль из-за всего, что он сделал в отношении Украины, наших семей, нашего народа. Его следует наказать за то, что он сделал. Это единственный способ бороться с таким злом", – сказала Свитолина.

Ранее наша теннисистка раскритиковала президента США Дональда Трампа из-за "решений, которые действительно навредили украинцам".

Как сообщал OBOZ.UA, на недавнем турнире в испанском Мадриде Элина Свитолина совершила неожиданный поступок после победы над соперницей из Москвы.

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