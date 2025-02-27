Олимпийский чемпион Максим Храмцов отметился совершенно мерзкими высказываниями в адрес жителей Европы. Тхэквондист из Москвы в лучших традициях российского шовинизма заявил о необходимости менять европейцев, так как те не хотят находить общий язык с представителями РФ.

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Такое мнение 27-летний Храмцов выразил в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Победитель Игр в Токио-2020, который присягнул на верность кремлевскому диктатору Владимиру Путину, добавил, что россияне не собираются менять свое мировоззрение.

"Можно многое им сказать, но я не знаю, я все-таки довольно молодой, у меня нет опыта общения с европейцами. Наш, российский, менталитет я понимаю, он совершенно другой, у европейцев другие понятия. Знаю, что они меня не поймут – у нас разное мировоззрение. К сожалению, я уверен, что мы с ними никогда не сможем найти общий язык – кто-то из нас должен поменяться в корне, но мы этого точно делать не будем. Так что будем менять их и делать это вместе", – сказал Храмцов.

Перед Олимпиадой-2024 тхэквондист назвал предательством неподдержку главаря Кремля и прогнулся перед ним. После того, как Храмцова не допустили до Игр в Париже, он возмутился со словами "украли мечту просто потому, что русский".

В 2022-м году спортсмен записал видеопоздравление Путину с 70-летием. Оно сопровождалось письменным сообщением, в котором чемпион ОИ-2020 трижды использовал букву Z.

Как сообщал OBOZ.UA, Максим Храмцов возмутился оскорблениями со стороны украинцев после того, как Россия напала на нашу страну.

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