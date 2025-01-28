'Говорить плохо о Путине – это предавать себя': чемпион ОИ из РФ в патриотическом угаре отказался от Олимпиады

Российский тхэквондист Максим Храмцов пожертвовал выступлением на Олимпийских играх 2024 года в Париже ради эпичного прогиба перед диктатором Владимиром Путиным. Победитель Токио-2020 не получил допуск на главный турнир четырехлетия после того, как назвал своей обязанностью поддержку "любого решения" главаря Кремля.

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Об этом Храмцов сам рассказал в интервью изданию "Спорт день за днем". 27-летний спортсмен с особым раболепством добавил, что критика Путина является настоящим предательством, таким образом подтвердив полное одобрение войны, которую против Украины развернул глава российского террористического государства.

"Мы олимпийские чемпионы, мы уважаем и поддерживаем нашего президента. И я открыто это говорил. Я его поддерживаю. Это мой президент, я им горжусь и поддержу любое его решение. Это моя обязанность, и я считаю это правильным. Возможно, именно это было причиной моего отстранения, но я не стал лукавить, не стал обманывать, потому что для меня это важно. Я считаю, что президент – это наш лидер, и говорить что-то плохое о своем лидере – это предавать в первую очередь себя", – сказал Храмцов.

Интересно, что в июле минувшего года атлет возмущался своим недопуском к Олимпиаде "просто потому, что он русский".

Как сообщал OBOZ.UA, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев назвал допинг "смешным поводом для отстранения" российских спортсменов.

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