Олимпийский чемпион Максим Храмцов, который присягнул на верность диктатору Владимиру Путину, возмутился сообщениями от украинских спортсменов. Тхэквондист, выигравший "золото" Токио-2020, сделал вид, что не понимает агрессию в свой адрес после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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Об этом Храмцов заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. 27-летний спортсмен, который яро поддерживает агрессию своей страны против Украины, попытался нелепо пристыдить наших соотечественников, возложив на них вину за конфликт.

"Когда началась СВО (так в РФ позорно называют войну в Украине – ред.), я получил много сообщений, оскорблений в соцсетях от представителей Украины. Я не мог понять – с этими людьми я буквально год назад был на сборах, а сегодня они такое пишут. Просто не мог в это поверить, думал, может, их взломали? Я не понимаю до сих пор, как такое возможно, и, когда все это закончится, им придется посмотреть мне в глаза. И что они мне скажут? Это самый главный вопрос, который меня волнует", – сказал Храмцов.

Перед Олимпиадой-2024 тхэкводист назвал предательством неподдержку главаря Кремля и прогнулся перед ним. После того, как Храмцова не допустили до Игр в Париже, он возмутился со словами "украли мечту просто потому, что русский".

В 2022-м году спортсмен записал видеопоздравление Путину с 70-летием. Оно сопровождалось письменным сообщением, в котором чемпион ОИ-2020 трижды использовал букву Z.

Как сообщал OBOZ.UA, Международный олимпийский комитет (МОК) прокомментировал участие российских спортсменов в Играх-2026.

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