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"Когда все закончится, что они скажут?" Чемпион ОИ из РФ и фанат Путина нелепо пристыдил украинцев

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
1,8 т.
'Когда все закончится, что они скажут?' Чемпион ОИ из РФ и фанат Путина нелепо пристыдил украинцев

Олимпийский чемпион Максим Храмцов, который присягнул на верность диктатору Владимиру Путину, возмутился сообщениями от украинских спортсменов. Тхэквондист, выигравший "золото" Токио-2020, сделал вид, что не понимает агрессию в свой адрес после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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Об этом Храмцов заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. 27-летний спортсмен, который яро поддерживает агрессию своей страны против Украины, попытался нелепо пристыдить наших соотечественников, возложив на них вину за конфликт.

"Когда все закончится, что они скажут?" Чемпион ОИ из РФ и фанат Путина нелепо пристыдил украинцев

"Когда началась СВО (так в РФ позорно называют войну в Украине – ред.), я получил много сообщений, оскорблений в соцсетях от представителей Украины. Я не мог понять – с этими людьми я буквально год назад был на сборах, а сегодня они такое пишут. Просто не мог в это поверить, думал, может, их взломали? Я не понимаю до сих пор, как такое возможно, и, когда все это закончится, им придется посмотреть мне в глаза. И что они мне скажут? Это самый главный вопрос, который меня волнует", – сказал Храмцов.

"Когда все закончится, что они скажут?" Чемпион ОИ из РФ и фанат Путина нелепо пристыдил украинцев

Перед Олимпиадой-2024 тхэкводист назвал предательством неподдержку главаря Кремля и прогнулся перед ним. После того, как Храмцова не допустили до Игр в Париже, он возмутился со словами "украли мечту просто потому, что русский".

"Когда все закончится, что они скажут?" Чемпион ОИ из РФ и фанат Путина нелепо пристыдил украинцев
"Когда все закончится, что они скажут?" Чемпион ОИ из РФ и фанат Путина нелепо пристыдил украинцев

В 2022-м году спортсмен записал видеопоздравление Путину с 70-летием. Оно сопровождалось письменным сообщением, в котором чемпион ОИ-2020 трижды использовал букву Z.

"Когда все закончится, что они скажут?" Чемпион ОИ из РФ и фанат Путина нелепо пристыдил украинцев

Как сообщал OBOZ.UA, Международный олимпийский комитет (МОК) прокомментировал участие российских спортсменов в Играх-2026.

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