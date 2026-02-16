Бывший главный тренер сборной России Александр Касперович призвал биатлонистов, у которых отобрали медали Олимпийских игр и чемпионатов мира после допингового скандала, немедленно их вернуть. По словам специалиста, такое поведение будет способствовать восстановлению страны в международной федерации.

Об этом Касперович заявил в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Представитель страны-агрессорки подчеркнул, что российским биатлонистам нужно думать не о собственных достижениях и моментах карьеры, а глобально смотреть на ситуацию в мировом спорте.

"Раз решение принято, есть положение вернуть медали, то мы обязаны их вернуть. Я понимаю, что ребята не хотят отдавать медали, но должна быть справедливость: нарушили – верните. Если не согласны с решением, давайте судиться. Мы сами под собой сук рубим, нам нужно восстановиться в международной федерации, чтобы нас допустили, а мы бычимся, демонстрируем не совсем правильное поведение. Ради будущего российского биатлона медали надо вернуть", – сказал Касперович.

До этого россиянин Антон Шипулин категорически отказался возвращать в Международный союз биатлонистов (IBU) золотую медаль эстафеты на Олимпиаде-2014 в Сочи.

Отметим, что на Олимпиаде-2026 в Милане прошла церемония награждения легендарного француза Мартена Фуркада золотой медалью за масс-страт чемпионата мира-2011 после дисквалификации Евгения Устюгова. После Игр-2014 была вскрыта государственная система допинга в России, которую контролировала ФСБ. По итогам ОИ РФ лишили 11 медалей.

