Бывший российский биатлонист Антон Шипулин отказался возвращать "золото" позорной Олимпиады-2014 в Сочи, которой его лишили в эстафете. Всю команду из РФ наказали после того, как на допинге попался Евгений Устюгов, в результате чего результаты гонки были пересмотрены и победа перешла к Германии.

В комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ" Шипулин категорически отказался возвращать свою награду Международному союзу биатлонистов (iBU), как того требуют правила. Псевдочемпион Игр не согласился с аннулированием своих результатов и его партнеров.

"Вернул ли я олимпийскую медаль? Нет. Зачем? Я ее завоевал. Она моя, возвращать не собираюсь", – сказал Шипулин.

В IBU до этого обратились к россиянам с требованием соблюдать регламенты. "Международный союз биатлонистов просит российских спортсменов и Союз биатлонистов России вернуть кубки и медали IBU. Конечно, медали должны быть возвращены вследствие дисквалификации российских спортсменов из-за допинга и аннулирования их результатов. Вопрос об олимпийских медалях находится в компетенции МОК", – сказал президент организации Олле Далин.

Отметим, что на Олимпиаде-2026 в Милане прошла церемония награждения легендарного француза Мартена Фуркада золотой медалью за масс-страт чемпионата мира-2011 после дисквалификации Устюгова. После Игр-2014 была вскрыта государственная система допинга в России, которую контролировала ФСБ. По итогам ОИ РФ лишили 11 медалей.

