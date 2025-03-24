'Мы боролись': Ребров сделал новое заявление о поражение в матче с Бельгией

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров призвал не драматизировать ситуацию с поражением команды от Бельгии в плей-офф Лиги наций. Наставник "сине-желтых" отметил, что его подопечные столкнулись с серьезными оппонентом, которое нанесли поражение в первом стыковом матче.

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Об этом Ребров написал на своей странице в социальной сети Instagram. При этом 50-летний специалист добавил, что сейчас украинской сборной предстоит старт в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года, выход на который является главной цель коллектива.

"К сожалению, даже после всех положительных усилий в первой встрече, благодаря крайне неудачной игре и результату, мы не завоевали и не заслуживали выхода в Лигу А. Следует отметить некоторые положительные аспекты этого противостояния, включая то, что мы боролись против очень качественной команды, показавшей свои лучшие качества во втором матче. Но после такого результата, как вчера, эмоции, прежде всего, могут быть лишь преимущественно негативными. Хочется сделать выводы о вчерашней игре и с помощью летних товарищеских встреч начать подготовку к очень важному отбору на чемпионат мира", – отметил Ребров.

Ранее тренер сборной Украины попал под жесткую критику Виктора Леоненко. Также наставник команды не согласился с главной претензией по игре с бельгийцами.

OBOZ.UA сделал тактический анализ матча Бельгия – Украина и назвал главные причины фиаско команды Реброва, которой не удалось удержать преимущество после домашней победы.

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