Мудрик забил потрясающий 'бильярдный гол' ударом в касание. Видео

Украинский полузащитник "Челси" Михаил Мудрику удался феноменальный удар в 4-м туре Лиги конференций. 23-летний футболист сборной Украины оформил окончательный счет в матче против немецкого "Ханденхайма" (2:0).

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На 86-й минуте Джейдон Санчо ворвался по флангу в штрафную, оттянул на себя нескольких свободных защитников и отдал в центр на набегающего украинца. Мудрик в касание, словно в лузу, отправил круглый снаряд в девятку ворот.

Отметим, что это не первый голевой шедевр от Михаила в текущем сезоне Лиги конференций. В 3-м туре украинский вингер лондонцев фантастическим "выстрелом" поразил ворота армянского "Ноаха".

До этого Михаил провел блестящий поединок против греческого "Панатинаикоса". Наш соотечественник забил гол и сделал две результативные передачи. Встреча завершилась со счетом 4:1.

25 сентября Мудрик отметился первым результативным действием в составе лондонского "Челси" в нынешнем сезоне. Наш соотечественник помог своей команде уверенно выиграть матч 1/16 финала Кубка английской лиги с представителем четвертого дивизиона "Барроу".

Напомним, что Мудрик подписал контракт с "Челси" в январе 2023 года. С того времени в футболке лондонского клуба провел 73 матча, забив 10 голов и сделав 9 ассистов.

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