Гол + два паса! Мудрик провел феерический матч в Лиге конференций, добыв победу для 'Челси'

Украинский полузащитник "Челси провел блестящий поединок 2-го тура Лиги конференций против греческого "Панатинаикоса". 23-летний футболист сборной Украины забил гол и сделал две результативные передачи. Встреча завершилась со счетом 4:1.

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Уже на 22-й минуте Мудрик отметился ассистом. Прорвавшись по левому флангу украинец выполнил резкий прострел в центр вратарской, где бразильцу Жоау Феликсу оставалось лишь подставить ногу.

Во втором тайме Михаил забил свой первый гол в сезоне, откликнувшись на передачу Петру Нету.

Спустя шесть минут Мудрик записал в свой актив еще один голевой пас, позволив Феликсу оформить дубль.

25 сентября Михаил отметился первым результативным действием в составе лондонского "Челси" в нынешнем сезоне. Наш соотечественник помог своей команде уверенно выиграть матч 1/16 финала Кубка английской лиги с представителем четвертого дивизиона "Барроу".

Несколько дней назад Мудрик посетил встречу донецкого "Шахтера" с лондонским "Арсеналом". Михаила вместе с послом Украины в Англии Валерием Залужным словили камеры на трибунах.

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