Стал одним из лучших: Мудрик отметился результативным действием в феерическом матче 'Челси'. Видео

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик отметился первым результативным действием в составе лондонского "Челси" в нынешнем сезоне. Наш соотечественник помог своей команде уверенно выиграть матч 1/16 финала Кубка английской лиги с представителем четвертого дивизиона "Барроу".

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Подопечные тренера Энцо Марески были сильнее на своем поле – 5:0. Мудрик принял непосредственное участие в четвертом забитом мяче "синими". Сначала Михаил подобрал мяч в центре поля и получил передачу во фланг, открывшись на выгодной позиции.

Украинец не пожадничал и отдал прострельную передачу на Педро Нету, который спокойно поразил ворота соперников "Челси". В итоге Мудрик впервые в сезоне отыграл все 90 минут игрового времени.

От статистических порталов украинец получил одну из самых высоких оценок, войдя в четверку лучших игроков поединка. Героем же встречи стал нападающий Кристофер Нкунку, который оформил хет-трик.

Ранее стало известно, что руководство "Челси" приняло кардинальное решение в отношении Михаила Мудрика, который может покинуть лондонский клуб уже в зимнее трансферное окно.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее была раскрыта зарплата Михаила Мудрика в "Челси". Украинец получает 100 000 фунтов (5,36 млн грн) в неделю.

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