Моуриньо потребовал купить футболиста сборной Украины: СМИ оценили трансфер в 15 млн евро

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко, вероятно, все же покинет лондонский "Арсенал" до конца нынешнего трансферного окна. В услугах 28-летнего универсала серьезно заинтересовался стамбульский "Фенербахче", который тренирует легендарный Жозе Моуриньо.

Видео дня

Об этом на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, написал журналист издания Haber Серкан Самджаоглу. По его данным, спортивный директор турецкого клуба провел встречу со своим британским коллегой и сделал запрос относительно трансфера украинца.

"Арсенал", контракт которого с Зинченко действует до лета будущего года, хотел бы получить около 15 миллионов евро. Однако в Лондоне подчеркнули, что если "Фенербахче" удастся договориться с самим украинским футболистом, то "канониры" не будут препятствовать переходу.

Также отмечается, что Моуриньо лично заинтересован в украинце и настаивает на его трансфере. Португальский специалист при этом рассматривает Зинченко на позиции в центре поля, а не слева в защите, где его использовать тренеры "Манчестер Сити" и "Арсенала".

Ранее стало известно, что испанский наставник "канониров" Микель Артета уговорил Александра остаться в команде.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Зинченко угодил в тупиковую ситуацию в лондонском "Арсенале" из-за своей высокой зарплаты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!