Стал проблемой: футболист сборной Украины попал в тупиковую ситуацию в Англии

Один из капитанов сборной Украины по футболу Александр Зинченко не может покинуть лондонский "Арсенал", став настоящей проблемой для руководства клуба. Тренер "канониров" Микель Артета не видит нашего соотечественника в основном составе, но его зарплата отпугивает потенциальных покупателей.

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Об этом информирует портал TBR Football. По его данным, клубы за пределами Великобритании не могут потянуть заработки игроков из Премьер-лиги. Зинченко является одним из самых высокооплачиваемых игроков "Арсенала", получая в 175 тысяч евро в неделю.

Именно это мешает трансферу украинского универсала, который "застрял и не может двигаться дальше". Интерес к Зинченко проявлял амстердамский "Аякс", однако у его руководства "потекла кровь из носа и глаз" после того, как они узнали оклад 28-летнего футболиста.

В то же время ранее появилась информация о том, что Артета убедил Зинченко остаться в команде еще на один сезон. Если украинец не покинет "Арсенал", то летом будущего года сможет подписать контракт с любым клубом на правах свободного агента.

Как сообщал OBOZ.UA, защитник сборной Украины Илья Забарный может остаться в английской Премьер-лиге и не перейти в "Пари Сен-Жермен".

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