Резко передумал: в деле с трансфером игрока сборной Украины в АПЛ возник сенсационный поворот

Один из капитанов сборной Украины Александр Зинченко, вероятнее всего, продолжит карьеру в лондонском "Арсенале", где в минувшем сезоне он потерял место в составе. Нашего соотечественника убедил остаться в команде английской Премьер-лиги испанский наставник Микель Артета.

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Об этом информирует Daily Star, называя ситуацию разворотом на 180 градусов. Ранее считалось, что Зинченко, чей контракт с "Арсенлом" заканчивается летом будущего года, сменит команду, так как хочет получать большего игрового времени. Им интересовались сразу пять клубов, а "Фулхэм" даже делал "канонирам" официальное предложение о трансфере.

Однако Артета внезапно изменил свое решение относительно Зинченко. Испанец провел несколько личных бесед с украинцем и убедил его остаться в команде еще на один сезон.

Это означает, что Зинченко покинет "Арсенал" свободным агентом летом 2026 года, если не продлит соглашение. В то же время известно, что украинский универсал является одним из наиболее высокооплачиваемых игроков команды, зарабатывая 175 тысяч евро в неделю.

Напомним, постоянные травмы Зинченко и наличие сильных конкурентов сделало его лишним в составе "Арсенала". Из-за этого в минувшем сезоне он сыграл 23 матча во всех турнирах, но провел на поле всего 789 минут, причем только одну игру он отыграл от начала до конца.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Зинченко спустя год решил закрыть собственный ресторан в Киеве.

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