'Моложе меня': третья ракетка Украины Ястремская впервые призналась в отношениях с бойцом ММА

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская призналась, что с недавних пор начала встречаться с бойцом смешанных единоборств по имени Давид. Спортсменка, который немного моложе 25-летней одесситки, можно было увидеть в некоторых видео теннисистки на ее странице в социальной сети Instagram.

Видео дня

В интервью порталу "Чемпион" Ястремская отметила, что достаточно давно знакома с Давидом, однако романтические отношения между молодыми людьми завязались в минувшем году. Даяна с гордостью отметила, что ее молодой человек имеет идеальный рекорд в октагоне.

"Мы познакомились еще пять лет назад, но встречаться начали в прошлом году. Он – боец ММА. Его зовут Давид, он родился и вырос в Одессе, и на международном уровне представляет Украину. Хотя он немного моложе меня, внешне этого точно не скажешь. Последний бой Давид провел год назад. Сейчас его рекорд в октагоне – 6 побед без поражений. Когда будет известна дата следующего боя, я обязательно сообщу о трансляции – чтобы мы все могли его поддержать", – рассказала Ястремская.

Отметим, что ранее одесситка встречалась с представителем тенниса Денисом Гевелем, однако пара прекратила отношения не позднее 2021 года.

Как сообщал OBOZ.UA, на минувшей неделе Даяна Ястремская установила исторический рекорд украинского тенниса, выйдя в финал турнира в Ноттингеме.

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