Впервые в истории! Третья ракетка Украины установила уникальный теннисный рекорд

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№48 WTA) установила историческое достижение, став первой теннисисткой из Украины, которая вышла в финал турниров WTA на всех типах покрытия (хард, грунт и трава), пишет BTU. Это стало возможным после её победы над полькой Магдой Линетт в полуфинале травяного турнира в Ноттингеме.

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Финал на траве стал для Ястремской первым в карьере, а ранее она выходила в решающие матчи на харде в Гонконге, Хуахине, Аделаиде, Лионе и Линце, а также на грунте в Страсбурге. Таким образом, она стала уникальной фигурой в украинском женском теннисе.

До Ястремской лишь одна украинка играла в финале турнира WTA на траве — Екатерина Володько, которая в 2008 году победила в Бирмингеме. У мужчин подобное достижение есть только у Андрея Медведева, который выходил в финалы турниров ATP на всех покрытиях.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Даяна поразила сеть своим откровенным образом. Украинская теннисистка появилась на пляжной вечеринке в Монако в ультраоткровенном розовом купальнике, который поклонники в соцсетях уже окрестили "голым".

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