МОК не допустил 3-кратного чемпиона мира к ОИ-2024. В отместку тот пригрозил завершить карьеру

Знаменитый российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков не допущен Международным олимпийским комитетом (МОК) к Олимпиаде-2024 в Париже. Причина недопуска официально не называется.

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В марте 2022 года Заурбек принимал участие в митинге на "Лужниках", который был посвящен присоединению Крыма, проходил под лозунгами "Zа мир без нацизма" и "Zа Россию". После этого поддерживал российское вторжение и в своих соцсетях.

Сидаков, который является чемпионом ОИ-2020 в весовой категории до 74 кг и трехкратным чемпионом мира (2018, 2019, 2023) рассказал, что участие в Олимпиаде – это его мечта, от которой он сам бы никогда не отказался. Сидаков пригрозил, что закончит борцовскую карьеру, если ситуация не изменится.

"Я хочу поехать, но меня не допустили. Дело не во мне. Сам бы я не отказался, как я могу отказаться от мечты? Если ситуация не изменится, я уже не вижу перспективы" — заявил Сидаков в интервью Ossetia News.

Отметим, что в 2020 году Сидаков устроил грандиозный скандал на своей свадьбе, узнав, что его жена работает в сфере эскорт-услуг.

Во время торжества во Владикавказе на телефоны гостей и жениха пришел эротический ролик с участием невесты.

15 июня МОК опубликовал список первых российских спортсменов, допущенных к Олимпийским играм-2024. В списке не оказалось сильнейших российских борцов и тхэквондистов.

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