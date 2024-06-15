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МОК допустил россиян на Олимпиаду в Париже

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
2,5 т.
МОК допустил россиян на Олимпиаду в Париже

Международный олимпийский комитет (МОК) начал объявлять фамилии допущенных к Олимпийским играм-2024 нейтральных атлетов с российскими и белорусскими паспортами. В первом списке присутствует фамилии 14 россиян, которые смогут принять участие на Играх в Париже в велогонках на шоссе, прыжках на батуте, тяжелой атлетике и спортивной борьбе.

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Всего в этих видах спорта лицензии на право выступить на ОИ-2024 завоевали 42 россиянина. После проверки МОК 17 заявок не были подтверждены.

МОК допустил россиян на Олимпиаду в Париже

В тоже время МОК не допустил ни одного их представителей РФ в тхеквондо из четырех россиян и единственного представителя с белорусским флагом. Среди недопущенных – три медалиста прошлых Игр в Токио.

Полностью список допущенных выглядит следующий образом:

▪️Велоспорт: Тамара Дронова, Алена Иванченко, Александр Власов.

▪️Прыжки на батуте: Анжела Бладцева.

▪️Спортивная борьба: Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева, Елизавета Петлякова.

МОК допустил россиян на Олимпиаду в Париже

Как сообщал OBOZ.UA, 19 марта Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян, прошедших квалификацию к Олимпийским играм в Париже в нейтральном статусе при соблюдении строгих условий.

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