МОК допустил россиян на Олимпиаду в Париже

Международный олимпийский комитет (МОК) начал объявлять фамилии допущенных к Олимпийским играм-2024 нейтральных атлетов с российскими и белорусскими паспортами. В первом списке присутствует фамилии 14 россиян, которые смогут принять участие на Играх в Париже в велогонках на шоссе, прыжках на батуте, тяжелой атлетике и спортивной борьбе.

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Всего в этих видах спорта лицензии на право выступить на ОИ-2024 завоевали 42 россиянина. После проверки МОК 17 заявок не были подтверждены.

В тоже время МОК не допустил ни одного их представителей РФ в тхеквондо из четырех россиян и единственного представителя с белорусским флагом. Среди недопущенных – три медалиста прошлых Игр в Токио.

Полностью список допущенных выглядит следующий образом:

▪️Велоспорт: Тамара Дронова, Алена Иванченко, Александр Власов.

▪️Прыжки на батуте: Анжела Бладцева.

▪️Спортивная борьба: Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева, Елизавета Петлякова.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 марта Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян, прошедших квалификацию к Олимпийским играм в Париже в нейтральном статусе при соблюдении строгих условий.

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