'Могло быть и хуже': в сборной России отреагировали на бойкот украинок на этапе Кубка мира

Тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская назвала политическим шагом решение украинок не поздравлять своих соперниц из РФ на этапе Кубка мира. Наставница спортсменок из страны-агрессорки также добавила, что этот бойкот был якобы единственным, направленным против ее подопечных.

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Об этом Покровская заявила в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС. При этом она призналась, что россиянки боялись возвращаться на международный турнир после трехлетнего отстранения и ожидали негативной реакции в свой адрес от других сборных.

"Негатива и правда не было. Может, у тех, кто в очень хороших отношениях с Украиной, он мог проявляться, но наши спортсменки этого не почувствовали. А случай с Украиной – чистая политика, их соответствующим образом напутствовали, когда они ехали на соревнования. Ничего ужасного не происходило, хотя могло быть и хуже – мы немного побаивались. Но страны очень благожелательно к нам относились, были рады приветствовать нас, это чувствовалось. Никакого негатива не было", – сказала Покровская.

Ранее пропагандистское издание "Советский спорт" нелепо обвинило украинских синхронисток в попытке "испортить праздник" из-за отказа фотографироваться с россиянами.

Как сообщал OBOZ.UA, международная федерация также отреагировала на бойкот синхронисток из Украины представительниц страны-агрессорки, отметив, что он не выходит за рамки правил.

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