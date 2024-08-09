'Много людей и много шума': украинка, победившая сильнейшую борчиху мира, назвала трудность Олимпиады

Украинская борчиха Ирина Коляденко, которая вышла в финал Олимпиады-2024, победив первый номер мирового рейтинга, призналась, что до сих пор не верит в свой успех. При этом спортсменка из Ирпеня отметила, что к схватке за "золото" с японкой Сакурой Мотоки подойдет максимально сконцентрированной.

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Об этом Коляденко заявила в комментарии журналистам после своей сенсационной победы над Айсулууой Тысынбековой из Кыргызстана, передает корреспондентка OBOZ.UA. По словам Ирины, теперь ей нужно абстрагироваться от всех эмоций и реакций на ее успех.

"Этот день запомнится мне на всю жизнь. Трудно даже комментировать из-за эмоций. Классный день, потому что я до этого шла очень долго. Финал? Все будет хорошо, будем работать. Я с этой японкой уже боролась и проигрывала, но сегодняшней сопернице тоже проигрывала, поэтому сделаем выводы, и завтра тренер скажет, что делать. Какая была самая тяжелая схватка? Первая, с монголкой, потому что больше психологически было трудно настроиться на этот соревновательный ритм, потому что много людей и много шума, и нужно было от этого всего абстрагироваться", – сказала Коляденко.

Финальная схватка украинки состоится в субботу, 10 августа, 15-м запуском в слоте, который начнется в 19:15 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне украинские борцы Парвиз Насибов и Жан Беленюк принесли Украине очередные медали Олимпиады-2024.

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