'Мне показалось...' Кафельников указал на важный нюанс в матче Костюк – Андреева

Олимпийский чемпион и победитель турниров "Большого шлема" Евгений Кафельников прокомментировал исход турнира в Мадриде. Бывший теннисист указал на различие в мотивации соперниц, которое, по его словам, могло повлиять на результат встречи.

После игры Кафельников оценил выступление Андреевой и назвал один из ключевых факторов поражения.

"Я думаю, глупо говорить о настрое, хотя мне показалось, что одной выиграть сегодня было намного важнее, чем другой. А это один из факторов настроя, безусловно", — заявил Кафельников в интервью "РИА Новости".

Как сообщал OBOZ.UA, вторая ракетка Украины Марта Костюк накануне в финале обыграла россиянку Мирру Андрееву, став победительницей турнира WTA 1000 в Мадриде. Это позволило украинке установить личный финансовый рекорд по призовым за один турнир.

Позже Марта рассказала о необычном талисмане, который сопровождал ее команду. 23-летня киевлянка объяснила, как случайная находка превратилась в символ удачи.

После поединка Костюк – Андреева россияне в комментариях отметили разницу в уровне игры и признали превосходство украинки.

Сама же Андреева пришла на награждение в желто-синей одежде, чем спровоцировала бурную реакцию у болельщиков из РФ.

