Пропал без вести в день рождения: стала известна причина смерти известного украинского футболиста в Греции

Известный украинский футболист Вячеслав Шарпар, о смерти которого накануне сообщила его мама, погиб во время отдыха в Греции. 39-летний спортсмен пропал без вести 2 июня, в день своего рождения, во время купания на одном из пляжей Лутраки.

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Об этом информирует издание dmnews.gr. Шарпар не вернулся в свое жилье и через два дня его родственники сообщили в полицию о пропаже футболиста. Береговая охрана и правоохранители тут же начали поиски украинца.

Утром 11 июня тело погибшего было обнаружено на поверхности воды. После проведения всех экспертиз греческие власти подтвердили смерть Шарпара. При этом пока остается неизвестны причини, почему наш соотечественник утонул.

Сейчас семья Вячеслава занимается возвращением его тела в Украину. У него остались четыре ребенка.

За свою карьеру Шарпар защищал цвета многих украинских клубов – в частности, луцкой "Волынь", харьковского "Металлиста", киевского "Арсенала", полтавской "Ворсклы". В его активе две бронзовые медали чемпионата Украины. Также он сыграл два матча в составе молодежной сборной страны.

Шарпар родился 2 июня 1987 года в Зеленодольске Днепропетровской области. В футболе он начинал свой путь в школе запорожского "Торпедо".

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