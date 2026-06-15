"Тело находится в Греции": известный украинский футболист умер в 39 лет

Известный украинский футболист Вячеслав Шарпар скончался в Греции в возрасте 39 лет. Спортсмен ушел из жизни еще второго июня, однако его мама Валентина сообщила о трагедии только сейчас, подчеркнув, что сейчас семья занимается возвращением тела в Украину.

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Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook. Известно, что у Шарпара, который защищал цвета молодежной сборной Украины, осталось четыре ребенка.

"Сегодня мне очень тяжело писать эти слова. 2 июня трагически ушел из жизни наш дорогой и благословенный сын Вячеслав. Мы радовались его успехам, его силе, его таланту. Он оставил после себя самое дорогое наследие – четырех прекрасных детей, наших внуков. Сейчас тело Вячеслава находится в Греции. Впереди сложный путь возвращения его домой, в Украину, чтобы мы могли проводить его в последний путь по нашим христианским традициям. Я прошу каждого, кто читает это сообщение, прежде всего помолиться за упокой души раба Божьего Вячеслава", – написала женщина.

За свою карьеру Шарпар защищал цвета многих украинских клубов – в частности, луцкой "Волынь", харьковского "Металлиста", киевского "Арсенала", полтавской "Ворсклы". В его активе две бронзовые медали чемпионата Украины. Также он сыграл два матча в составе молодежной сборной страны.

Шарпар родился 2 июня 1987 года в Зеленодольске Днепропетровской области. В футболе он начинал свой путь в школе запорожского "Торпедо".

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