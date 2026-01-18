'Ми знайшли альтернативу'. Тренер Магучих сделала признание про карьеру Ярославы

Тренер украинской прыгуньи в высоту Ярославы Магучих Татьяна Степанова подвела итоги выступления своей подопечной на Мемориале Алексея Демьянюка. Наставница призналась, что после непростого прошлого сезона команде удалось перезапустить карьеру атлетки и вернуть утраченный импульс.

Видео дня

По ее словам, уже 5 февраля команда отправится из Днепра в Германию, где 8 февраля Ярослава выступит на турнире в Карлсруэ, затем запланирован чемпионат Украины и подготовка к чемпионату мира в помещении, который пройдет 20–21 февраля в Польше.

Тренер подчеркнула, что прошлый год получился "не суперрезультативным", но именно это стало толчком к переменам. Она отметила, что и у нее, и у Ярославы было большое желание снова "прыгать по-настоящему", поэтому пришлось искать новые решения.

"Мы нашли снова альтернативу, у нас появилась энергия, которой не было. Мы побыли в Днепре, в Украине, это дало большой заряд, несмотря на то, что Днепр обстреливают, и все наши города тоже", – цитирует Степанову Tribuna.com.

Отдельно наставница обратила внимание на атмосферу внутри команды и бытовые детали подготовки. Она пояснила, что сейчас все держится на сплоченности, совместных тренировках и простых вещах вроде совместных поездок и питания, а проблемы с электричеством решаются по ситуации. Степанова охарактеризовала старт сезона как "очень дружный" и спокойный, что положительно сказалось на настроении спортсменки.

Также тренер раскрыла детали изменений в подготовке Магучих. По ее словам, она стала спокойнее и отчетливо видит большой потенциал Ярославы, а занятия гимнастикой дали заметный толчок в технике.

Степанова уточнила, что они немного скорректировали разбег, где-то уменьшили, где-то добавили, и даже по ходу соревнований использовали разные варианты. В частности, перед одной из попыток она подсказала изменить дугу и сократить разбег на одну стопу, после чего попытка на 2,03 получилась "очень качественной"

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Магучих впервые за последние три года начала сезон в Украине. Олимпийская чемпионка Парижа-2024 без проблем выиграла во Львове мемориал Алексея Демьянюка, установив исторический рекорд турнира - 2.03 метра.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!