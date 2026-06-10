Европейские страны устроили бунт против России в мировой хоккее

Швеция, Чехия и Финляндия выступили против возможного допуска российских сборных к турнирам под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF) после перехода к рассмотрению каждого случая отдельно. Решения теперь принимаются на уровне отдельных соревнований с учетом требований безопасности, включая потенциальное участие на молодежном чемпионате мира в декабре.

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Шведский хоккейный союз заявил, что участие России в текущих условиях является полностью невозможным. Глава организации Андерс Ларссон отметил: "В нынешней ситуации мы считаем российское участие совершенно невозможным". При этом он подчеркнул, что решения в IIHF регулируются исключительно нормами, связанными с безопасностью.

Похожую позицию заняла Чехия. Генеральный секретарь федерации Ян Черны сообщил: "В нынешних условиях мы не видим никакой возможности играть против российской сборной".

Финляндия подтвердила сохранение прежней линии. Председатель федерации Хейкки Хиетанен заявил, что позиция страны не изменилась и обсуждений по изменению подхода не велось. Он также отказался комментировать возможные последствия допуска России на отдельные турниры, назвав это гипотетическими сценариями.

Ранее IIHF отказалась от автоматического отстранения России и вернулась к системе индивидуальных решений по каждому турниру на основе оценки безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе этого года Международная федерация отказалась возвращать российские и белорусские команды в свои турниры, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) снять санкции с юношей. Организация продолжила отстранение представителей двух стран по соображениям безопасности, чем вызвала возмущение в РФ.

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