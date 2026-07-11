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Международная федерация гимнастики официально определилась с решением по России

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
1,5 т.
Соответствующее заявление World Gymnastics опубликовала 10 июля
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Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) отреагировала на решение Исполкома Международного олимпийского комитета, принятое 7 июля о снятии санкция с России. Организация заявила о поддержке позиции МОК и подтвердила приверженность принципу независимости спорта от политических факторов.

В World Gymnastics подчеркнули, что спорт должен оставаться нейтральной площадкой, способствующей единству, честной конкуренции, взаимному уважению и солидарности между спортсменами и спортивными сообществами по всему миру.

Российские гимнастки

Также в организации выразили поддержку "всем людям, пострадавшим в результате конфликтов", и подтвердили "приверженность ценностям мира, уважения и международного сотрудничества через спорт".

Кроме того, World Gymnastics сообщила о намерении продолжать тесное взаимодействие с Международным олимпийским комитетом и олимпийским движением для сохранения единства и целостности международного спорта.

Россию вернули на международные турниры

Как сообщал OBOZ.UA, 28 июня девять европейских федераций гимнастики выступили против допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под эгидой European Gymnastics без ограничений. Они направили обращение с требованием пересмотреть действующие правила участия представителей РФ и Беларуси.

 25 мая российские и белорусские гимнасты получили право выступать на международных турнирах с национальной символикой после решения Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) и Европейского гимнастического союза (European Gymnastics). 

Напомним, что недавно мэр румынского города Клуж-Напока Эмиль Бок запретил использование российских государственных символов на этапе Кубка мирового вызова (World Challenge Cup) по художественной гимнастике, который пройдет с 26 по 28 июня.

Против России выступило несколько европейских стран

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