Какое наказание за СОЧ предусмотрено в 2026 году: когда начинает действовать и в чем нюанс

В Украине продолжают действовать четкие правовые нормы, регулирующие ответственность военнослужащих за самовольное оставление части (СОЧ) в условиях военного положения. Законодательство разграничивает правовые последствия в зависимости от срока отсутствия, а также предусматривает механизм освобождения от ответственности для тех, кто совершил такое правонарушение впервые.

Видео дня

Нарушителей могут удерживать в дисциплинарном батальоне сроком до двух лет или лишать свободы сроком до трех лет. Об этом говорится в Кодексе Украины об административных правонарушениях, а также в Уголовном кодексе Украины.

Когда уголовная ответственность не наступает

Если военнослужащий самовольно оставил воинскую часть на срок, не превышающий 3 суток, уголовная ответственность для него не предусмотрена. Однако в таком случае действует следующий алгоритм:

– военнослужащий обязан самостоятельно вернуться в ту воинскую часть, которую он оставил;

– сразу после возвращения для него в полном объеме возобновляются выплаты денежного довольствия;

– также восстанавливается предоставление продовольственного, вещевого и других видов обеспечения.

Когда начинает действовать уголовная ответственность

Если срок самовольного оставления части превышает 3 суток, такие действия квалифицируются как уголовное правонарушение. В условиях военного положения за СОЧ предусмотрена строгая ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Украины.

Правовые последствия наступают автоматически с момента фиксации факта отсутствия военнослужащего свыше установленного трехдневного срока.

Главный нюанс действующего законодательства заключается в возможности смягчения правовых последствий для тех, кто оступился впервые. Согласно части 5 статьи 401 Уголовного кодекса Украины, военнослужащий, который в условиях военного положения впервые совершил уголовное правонарушение, связанное с самовольным оставлением части, может быть освобожден от уголовной ответственности.

Процедура такого освобождения регламентируется уголовным процессуальным законодательством Украины и применяется при условии готовности военнослужащего вернуться к исполнению своих обязанностей.

Напомним, ситуации, когда полицейские или сотрудники ТЦК просят гражданина показать содержимое мобильного телефона, в последнее время происходят все чаще. Особенно это актуально во время проверок документов, на блокпостах или при фиксации различных правонарушений, в том числе касающихся деятельности ТЦК.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине обновили критерии бронирования военнообязанных работников, что напрямую повлияет на возможность бронирования работников от мобилизации. Из-за новых требований ряд компаний, в частности, коммунальные и медицинские, оказался в зоне риска.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!